Drie vrienden maken sportkleding van hennep en eucalyptus

Drie fanatiek sportende vrienden zijn verbluft. Waarom is er nog steeds zo weinig duurzame sportkleding te koop? Je zweet in polyester. Bovendien is het funest voor het milieu en onder erbarmelijke omstandigheden gemaakt. Als je zo verbluft, ontdaan en verwonderd bent, dan begin je gewoon je eigen duurzame sportkledinglijn.



'Dat moet lukken in krap drie maanden', dachten Erik de Groot (24), Ashkan Hashemzadeh (23) en Stefan Boerkamp (21). De Groot, bouwkundige en ondernemer: "We willen aantonen dat het wel kan: duurzame sportkleding produceren voor een betaalbare prijs én een goedlopend bedrijf opzetten. Duurzaamheid betekent niet dat je geen groot bedrijf kan worden. Integendeel. Over pakweg tien jaar produceert iedereen duurzaam."