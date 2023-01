Drukker dan ooit in SnowWorld, mede door slechte sneeuw skioorden

Feestende jongeren, veel vuurwerk en buitenbran­den: zo verliep de jaarwisse­ling in Zoetermeer

Het was een drukke jaarwisseling in Zoetermeer, maar ondanks de vele buitenbranden en flinke hoeveelheid vuurwerk die is afgestoken hoopt de burgemeester dat de schade beperkt is gebleven. De gemeente blikt terug op een jaarwisseling zonder grote incidenten.

1 januari