Drukte op de A12 weer als vanouds, maar waar blijven de files?

Meer mensen komen met corona in het ziekenhuis, andere zorg gaat wel door

19 juli Het aantal mensen dat in Den Haag en omgeving met corona terecht komt in het ziekenhuis loopt sinds afgelopen weekeinde weer op. Het gaat voornamelijk om mensen in de leeftijdsgroep 50 tot 70 jaar die niet of onvolledig zijn gevaccineerd. ,,Met een enkele patiënt die jonger is.”