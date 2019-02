Dure reis van school in Zoetermeer valt verkeerd: ‘Berust op misverstand’

IJsklimmen, langlaufen, skiën, slapen in een sneeuwhol; Finn van den IJssel (17), leerling van Scholengemeenschap Lelystad, had vorig jaar de tijd van zijn leven in Noorwegen. Zes weken lang ging hij, naast zelfstudie, op een winterse expeditie samen met een groep jongeren vanuit een Folkehogskole, een soort campus. Hij deed dit via de Haagse stichting 't Wylde Leren, de organisatie die dezelfde reizen ook via het Picasso Lyceum in Zoetermeer aanbiedt. ,,Het was superleuk en ergens voelde het als vakantie. Maar de reis ging vooral om sociale en persoonlijke ontwikkeling."