Dynamische tuin waar planten mee kunnen bewegen met de wind

Alvin Severijn vlak voor finish Dijkloop in Schoonho­ven onwel; zege voor Niels van Buren

26 oktober Schoonhovenaar Niels van Buren (35) was niet per se verbaasd over zijn zege bij de Dijkloop van atletiekvereniging Avantri vandaag, maar wel over de manier waarop. Zijn belangrijkste tegenstander Alvin Severijn van het Zoetermeerse Ilion liep de hele race in Schoonhoven voor hem uit, maar was op het laatste stuk uit het zicht verdwenen. Severijn bleek in de slotfase onwel te zijn geworden.