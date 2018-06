Een golfclub, een hond en naar lavendel geurende poepzakjes

Interview Zijn broertje doodde zijn moeder: 'We hebben negentien keer aangifte gedaan'

16:28 Mustafa is schizofreen en zit in een tbs-kliniek. Nu hij regelmatig medicijnen krijgt, gaat het eindelijk goed met hem. Hij belandde in de kliniek door zijn moeder te vermoorden. Alle roepen om hulp haalden niets uit, zegt zijn broer Mohamed.