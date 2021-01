Een jaar na de verwoestende brand bij Shurgard zijn hun levens uit de as herrezen: ‘Maak foto’s van je spullen’

Liora Snels (30) werkt in de evenementenwereld als visagist en danseres. Voor het eerst sinds jaren was de zelfstandig onderneemster vorig jaar vrij met oud en nieuw. ,,Heerlijk’’, herinnert Liora zich. Totdat ze hoorde dat het opslagbedrijf waar haar spullen stonden in lichterlaaie stond. ,,M’n buurvrouw heeft me ernaartoe gereden. Ik was zelf te emotioneel. Ze waren aan het nablussen, maar ik mocht er niet bij.’’ Liora vond dat onbegrijpelijk. ,,Ik begreep heus dat alles nat, kapot of beroet was, maar dat maakte mij niet uit. Een half verbrande foto heeft voor mij nog steeds grote waarde.”