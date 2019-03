Een loods vol met duizenden objecten voor in Museum De Voorde, elk met een eigen verhaal

Let je even niet op omdat je blik op de weg is gericht, ben je het onopvallende pand al voorbij. Maar in dit lange, lage gebouw is de collectie van Museum De Voorde opgeslagen. Er liggen duizenden objecten, vanaf de jaren vijftig tot nu, in lange metalen stellingkasten. Keurig gesorteerd, met een label en een verhaal. En samen, zo verklapt Jouetta van der Ploeg, hoofd tentoonstellingen van het nieuwe museum, vertellen ze een nog veel groter verhaal.