‘Een ongeluk met 25 auto’s is echt uitzonderlijk’

Iets over half acht kwam de melding binnen bij het bedrijf. ,,In eerste instantie hoorden we dat het om vijftien tot twintig voertuigen zou gaan, maar eenmaal ter plaatse bleken het er toch meer. Een ongeluk met een dergelijke omvang is echt zeldzaam. Gelukkig zijn er geen zwaargewonden gevallen. Mensen die bij het ongeluk waren betrokken, zijn wel enorm geschrokken”, vertelt berger Raymon van ’t Klooster. Twee personen moesten naar een ziekenhuis worden vervoerd.

Onverwachts

De overige betrokkenen zijn met een bus naar het terrein van Vreugdenhil Berging in Den Hoorn gebracht. Hierna is een taxiservice gebeld om de gestrande reizigers verder op weg te helpen. Volgens Van ’t Klooster kwam het ongeluk voor de medewerkers van het bedrijf onverwacht. ,,We hadden gisteren extra mensen ingezet vanwege de weersvoorspelling, die uiteindelijk niet echt klopte, maar vandaag niet. Er waren ook geen waarschuwingen voor gladheid. We hebben gelukkig wel snel kunnen schakelen. ”

Twee auto’s zijn volgens Van ’t Klooster wonder boven wonder schadevrij gebleven. ,,Ze stonden precies in het midden van het ongeluk en waren niet geraakt. Dat is heel bijzonder.” De afrit was uren afgesloten. Inmiddels is het wegdek schoongemaakt en is er extra zout gestrooid. Volgens Rijkswaterstaat is er vannacht ook voldoende gestrooid. ,,Op toe- en afritten kan het soms wat gladder zijn, omdat daar het zout dan onvoldoende is ingereden”, aldus een woordvoerder.



