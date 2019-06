Eén verdachte schietpartij in woning Zoetermeer nog spoorloos

VideoDe politie is nog altijd op zoek naar één van de verdachten die gisteren betrokken was bij een schietpartij in een woning aan de Smetanarode in Zoetermeer. Hij wist in Den Haag te ontkomen aan de politie.

Dat brengt de politie vandaag naar buiten. Het schietincident vond gisteravond rond 19.15 uur plaats in de Zoetermeerse woning. Bij de woning kon een 25-jarige verdachte uit Den Haag direct worden aangehouden, maar twee verdachten wisten te ontkomen in een auto.

In de Koningstraat in Den Haag kreeg de politie de auto weer in de smiezen. Omdat de verdachten mogelijk vuurgevaarlijk zouden zijn, moest de politie hen via een zogenaamde ‘uitpraatprocedure’, onder schot, uit de auto praten. Dat lukte maar gedeeltelijk: een 23-jarige Hagenaar kon worden opgepakt, een ander wist te ontkomen. De 23-jarige bleek gewond te zijn en is naar het ziekenhuis vervoerd. De auto is in beslag genomen.

Er is geen signalement bekend van de ontsnapte verdachte, dus de politie heeft haar hoop gevestigd op getuigenverklaringen. Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. De politie meldde gisteravond dat er een verdachte was aangehouden in de Doubletstraat, maar die bleek niets met de schietpartij te maken te hebben en is dus heengezonden.

Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag of Zoetermeer!