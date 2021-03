Een vroege lintjesregen in de perenboomgaard van Seghwaert

Die lintjes, zijn die nog van het bezoek van de koning vorig jaar?

,,Dat koning Willem-Alexander vorig jaar onze tuin bezocht, was een verrassing. Ik werd naar de tuin geroepen omdat er ‘iemand’ van een fonds was die wat vrijwilligers wilde spreken. Dus kom ik in mijn kloffie aanrennen, bleek dat de koning er was. Ik heb kort met hem gesproken. Leuk dat iemand van zo’n statuur de moeite nam om hier een kijkje te nemen.”