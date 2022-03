Eerste paal geslagen voor nieuwbouw op Dutch Tech Campus

Ontwikkelaar Ping Properties laat op de Dutch Tech Campus een groot nieuwbouwcomplex bouwen. Het nieuwbouwpand wordt ongeveer 21.000 vierkante meter, waarvan 15.500 vierkante meter voor Lamboo Medical, wereldwijde marktleider in de bouw van mobiele medische apparatuur, en een deel (5500) voor Siemens Smart Infrastructure. Dat bedrijf geeft vorm aan de markt van intelligente, adaptieve infrastructuur. Het project wordt duurzaam, gasloos en voorzien van zonnepanelen.

De Dutch Tech Campus, thuisbasis voor bedrijven op het gebied van slimme technologie, ICT en logistiek, is onderdeel van het Dutch Innovation Park. Daar werken bedrijven, kennisinstellingen en gemeente aan een campusgebied voor onderwijs en werkgelegenheid. ,,Het Park draagt zo bij aan de ambitie van de gemeente om in 2040 dé plek te zijn voor toegepaste IT en innovatie, en dé plek te zijn waar kennis en vernieuwing de weg naar de praktijk vindt”, meldt wethouder Jan Iedema.