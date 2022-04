Eigen bijdrage vragen voor ritje naar jeugdhulp mag niet: gemeente geeft geld terug, mét excuses

Technische Dienst Met deze ‘digitale ingrediën­ten­lijst’ wordt recyclen veel makkelij­ker

Bij voedsel is het heel normaal: een uitgebreide ingrediëntenlijst waardoor je altijd (ongeveer) weet wat je in huis haalt. Bij televisies of andere apparaten is dat heel anders. Terwijl deze informatie cruciaal is, wil je het optimaal kunnen recyclen. En dus bedachten Jordi de Vos en Mesbah Sabur Circularise, een systeem waarmee belangrijke informatie veilig uitgewisseld kan worden tussen producenten en bijvoorbeeld recyclers.

3 april