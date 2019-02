Eigenaar Club Magnum wil pas weg na forse vergoeding: Dit is een nachtmerrie voor mij

Hij runt een entertainmentbedrijf in Amsterdam, maar zoekt zelf de schijnwerpers liever niet op. Toch toog eigenaar Alper Bulduk van Club Magnum gisteravond naar het stadhuis in Zoetermeer. De Amsterdamse ondernemer moet immers alle zeilen bijzetten om zijn Zoetermeerse zaak te redden. Want de Zoetermeerse politiek is eensgezind en duidelijk: na alle schietpartijen en bedreigingen met handgranaten rond nachtclubs is de stad dit soort horeca liever kwijt dan rijk. Zeker omdat enkele clubs, zoals Club Magnum, in het Van Tuyllsportpark liggen waardoor veel Zoetermeerders zich niet veilig voelen als ze 's avonds over de Van der Hagenstraat naar huis gaan.



Bulduk moest genoegen nemen met een plek op de publieke tribune, want de regels schrijven voor dat hij zich had moeten aanmelden als inspreker als hij de raad had willen toespreken.



Bulduk (40), getrouwd en drie kinderen, is ondernemer in de entertainmentindustrie. Als eigenaar van het Amsterdamse AJDA Entertainment BV organiseert hij evenementen als dinershows, concerten festivals met artiesten. ,,Ik ben al vijftien jaar ondernemer. Ik ben opgeleid als bouwkundig ingenieur en maakte tijdens de crisis van 2008 de keuze om fulltime de evenementenbranche in te gaan. We organiseren concerten in Amsterdam en Rotterdam. We halen Turkse popartiesten naar Nederland voor optredens. Megasterren. Soms ook Arabische artiesten. Dat gaat heel goed."