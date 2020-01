Eigenaar ontsnapt aan vlammenzee in bedrijf: ‘Hond en katten vermoedelijk omgekomen’

Rond half drie vannacht brak de gigantische brand uit in recyclingbedrijf aan de Industrieweg. Een overbuurman zag rook uit het gebouw komen en hakte met een bijl de voordeur in. ,,Maar de rook was zo erg dat ik snel naar buiten ben gerend.” Even later zag hij de eigenaar van het bedrijf naar buiten strompelen, die volgens hem in het pand woont met een hond en katten. Die zijn waarschijnlijk in de vlammenzee omgekomen.