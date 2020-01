Eigenaar ontsnapt aan vlammenzee in bedrijf, omwonenden moeten ramen sluiten

Bij een recyclebedrijf aan de Industrieweg in Zoetermeer is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur sloeg ook over naar het pand van de Shurgard. De eigenaar van de zaak ontsnapte net op tijd aan de vlammenzee maar werd wel gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond half drie vannacht brak de gigantische brand uit in het recyclingbedrijf aan de Industrieweg. Een overbuurman zag rook uit het gebouw komen en hakte met een bijl de voordeur in. ,,Maar de rook was zo erg dat ik snel naar buiten ben gerend.” Even later zag hij de eigenaar van het bedrijf naar buiten strompelen.

Ten tijde van de brand waren er twee personen en een hond aanwezig in het pand. De eigenaar van het recyclebedrijf was één van hen, hij heeft rook ingeademd en is met een zuurstofmasker op naar het ziekenhuis overgebracht. De andere persoon bleef ongedeerd, hoe het met de hond is, is nog onduidelijk.

Burgemeester Aptroot kwam ook ter plaatse en is de hele nacht aanwezig geweest bij de vlammenzee. Op Twitter bedankt hij de hulpdiensten voor hun ‘enorme inzet’. ,,Er zijn veel gedupeerden, ik leef met ze mee. Wat een ellende.” De burgervader had rond 09.00 uur naar eigen zeggen 'nog geen bed gezien.’

Shurgard

Even na het uitbreken van de brand sloeg het vuur over op de nabijgelegen Shurgard. Vlammen slaan uit de gebouwen, die op instorten staan. Rookwolken vormen zich samen in de lucht. Brandweereenheden van kazernes uit onder andere Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Wateringen en Honselersdijk zijn ter plaatse gegaan. Omwonenden die last hebben van rook, stank of papierdeeltjes die bij de brand vrijkwamen, worden door de brandweer geadviseerd ramen en ventilatiesystemen af te sluiten.