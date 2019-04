Elephant Parade Event doet na Londen, Bangkok en Shanghai ook Woonhart aan

Twintig unieke olifantenbeelden zijn vanaf vandaag te bewonderen in de passage en promenade van Woonhart in Zoetermeer. De beelden maken deel uit van een bijzondere tentoonstelling waar verschillende nationale en internationale kunstenaars hun bijdrage aan hebben geleverd: de Elephant Parade .

Elephant Parade stond reeds in wereldsteden als Bangkok, New Delhi, Rio de Janeiro, Shanghai, Singapore, Londen en Amsterdam. Een kleinere versie van de expositie, speciaal samengesteld voor winkelcentra en winkelgebieden, is nu te zien in Woonhart.

De organisatie van Elephant Parade zet zich in voor de bescherming en het behoud van de Aziatische olifant. Het Cultuurfonds Zoetermeer, Floravontuur Promotie Zoetermeer en ondernemers in het Woonhart hebben deze expositie mede mogelijk gemaakt. De expositie is tot en met 23 mei gratis te bewonderen.

Feestelijke opening

Burgemeester Charlie Aptroot zal de kleurrijke tentoonstelling op dinsdag 30 april om 10.00 uur op ludieke wijze openen. Dit gebeurt samen met kinderen van de Prinses Margrietschool en van Kern Kinderopvang.

In aanvulling op de bestaande olifantenbeelden wordt speciaal voor de Zoetermeerse woonboulevard een eigen unieke olifant geschilderd door beeldend kunstenaar José Koebrugge. Zij is lid van kunstenaarsvereniging TERRA uit Zoetermeer en schildert deze olifant de komende tijd in Woonhart.

Olifantje Elmer

Koebrugge heeft gekozen voor een landschappelijke versie van het olifantje Elmer, een kinderboek. Elmer, een als een lappendeken gekleurd olifantje, wil graag bij de grijze olifanten horen. De grijze olifanten daarentegen willen juist de kleurrijke Elmer worden. De boodschap? Anders zijn, dat is zo gek nog niet.

Fietsen zijn voor de beeldend kunstenaar een inspiratiebron. ‘Mensen op de fiets zijn positief en fietsen maakt je blij en zet je zorgen opzij', is de gedachte. De landschappelijke Elmer krijgt landschappelijke kleuren, maar ook fietsjes, in de vorm van decoratieve krulfietsen. De speciale olifant blijft na de expositie staan en krijgt een mooie plek in Woonhart.

Pop-up atelier en kleurwedstrijd

Op -1 wordt een winkelunit tijdelijk ingericht als pop-up atelier. Diverse kunstenaars zullen hier de komende tijd werken en ook werk verkopen. Ook wordt er een workshop gehouden.

Kinderen kunnen vanaf vandaag een kleurplaat ophalen bij één van de ondernemers in Woonhart. De kleurplaat kan worden ingeleverd bij Auping Plaza. Er zijn 21 prijzen te verdienen.