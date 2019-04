Emoe wandelt op het gemakje door Zoetermeer

Een chauffeur van de Dierenambulance besloot poolshoogte te gaan nemen en zag hoe een emoe rustig over het fietspad liep. Hij besloot het dier in een bepaalde richting te drijven, zodat hij niet verder de bosjes in zou gaan, maar wist niet hoe hij het dier op een veilige manier kon vangen.

Redden

Een buurtbewoner had volgens de Dierenambulance al snel een vermoeden van wie de emoe was. De eigenaar was alleen niet bereikbaar op dat moment. ,,Aangezien we normaal gesproken niet worden ingewerkt op het redden van emoes en omdat dus de nodige ervaring bij onze collega ontbrak, werd uiteindelijk besloten om de politie erbij te halen, in de hoop dat zij de eigenaar wél konden traceren. Toevallig kwam vrij snel daarna de buurman van de eigenaar in een busje aangereden”, schrijft Dierenambulance en hospitaal Den Haag op de eigen website.