Energiecrisis en stijgende kosten: deze 3 Zoetermeerse restaurants zijn dicht

Rutte neemt risico op onbeheers­ba­re brand voor lief en blijft nog 1,5 jaar in Torentje, brandweer 'not amused’

De brandweer is ‘not amused’, maar toch mag premier Mark Rutte nog anderhalf jaar in zijn torentje blijven zitten. Ondanks de risico’s van een onbeheersbare brand in het historische Binnenhof, is de gemeente toch akkoord met langer gebruik.