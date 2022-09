Enkele boa’s langdurig uitgevallen na geweldsincident: ‘Impact op team ook nu nog groot’

Let op: dinsdag 6 september geen streekver­voer in Zuid-Hol­land

In navolging van personeel van de NS zullen ook collega’s werkzaam in het streekvervoer het werk neerleggen. Op vrijdag 16 september wordt er in het hele land gestaakt, dinsdag 6 september zijn de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. Die dagen zullen er daardoor in de regio streekbussen en -treinen uitvallen.

1 september