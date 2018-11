EOD naar Zoetermeer voor mogelijk explosief

In de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is vanavond mogelijk een explosief gevonden. De straat is afgezet. Dat meldt de politie.

Bij de meldkamer kwam een melding binnen van een ‘verdachte situatie’ en dat er mogelijk een explosief lag in de straat. ,,Daarom hebben we de Explosieven Opruimingsdienst gevraagd om hier naartoe te komen‘’, laat een politiewoordvoerster weten.

Ook is nog niet duidelijk hoe het voorwerp in de straat terecht is gekomen. ,,Nadat duidelijk is wat het is, gaan we onderzoek doen.''

Geweldsincidenten

In het gebied waar het object is gevonden, zijn vaker geweldsincidenten. Zo werd Club Magnum, die ook in de Van der Hagenstraat zit, begin september beschoten. Burgemeester Charlie Aptroot besloot toen dat de nachtclub de deuren moest sluiten. Hij vond de aanslag in zijn stad ,,volstrekt onacceptabel‘’. Begin oktober liet hij weten dat de zaak weer open mocht.

Ook eind maart was de straat het toneel van een aanslag. Met een automatisch wapen werden tientallen kogels afgevuurd op de ingang van Club One in dezelfde straat. Deze aanslag betekende het einde voor de discotheek. Aptroot besloot erna dat de deuren nooit meer open zouden gaan.