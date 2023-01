Europatunnel en de tunnel in Amerikaweg volgende week afgesloten

Mijn Allessie Ries haalde zijn Panhard 24 BT tot laatste boutje uit elkaar: ‘Hij zag er niet uit, maar hij reed’

Na zijn pensioen zocht Ries Kruidenier (77) een nieuwe werkgever. Dat werd de Panhard 24 BT die hij in zes jaar omtoverde van brak naar knap. Voor dit baasje op vier wielen leerde hij lassen en stak hij de grens over voor onderdelen. En nee, ook nu zijn auto af is, valt hij niet in het zwarte gat waar menig pensionado bang voor is.

7 januari