Europatunnel twee dagen dicht voor Schoonmaak

80 uur taakstraf geëist tegen docent Mehmed A.: uitspraken over vrouwenbe­snij­de­nis zetten aan tot geweld

Mag je in een online cursus zeggen dat een vrouwenbesnijdenis aanbevolen is, of is dat aanzetten tot geweld? Het Openbaar Ministerie vindt het laatste en eiste donderdag in hoger beroep een werkstraf van tachtig uur tegen een voormalige docent van de As-Soennah moskee in Den Haag.

9 december