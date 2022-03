Ex-minister Sander Dekker aangesteld als informateur van coalitie in Zoetermeer

‘Bijzonder eervol’

Dekker was voorheen staatssecretaris en minister in respectievelijk de kabinetten Rutte II en III. Daarvoor was hij ruim zeven jaar wethouder in Den Haag. In het verleden was Dekker woonachtig in Zoetermeer. Dekker: ,,Mijn ouders verhuisden begin jaren tachtig van Den Haag naar Zoetermeer. Het grootste deel van mijn jeugd ligt dus in Zoetermeer. Mijn ouders, broertje en zusje wonen er ook nog steeds. Zoetermeer verdient een sterk en stabiel stadsbestuur. Ik vind het bijzonder eervol om in de totstandkoming daarvan een rol te kunnen spelen.”