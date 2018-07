Ex-olympiër verdacht van grooming

Volgens het Openbaar Ministerie benaderde V. in 2015 onder een valse naam een meisje van destijds 15 jaar om filmpjes van seksuele handelingen te sturen. Hij zou haar daarvoor belonen: ‘In ruil voor jouw liefde, krijg je alles wat je maar wilt’, stuurde hij volgens het OM.

Hij zou het minderjarige slachtoffer ook gevraagd hebben om bij hem te komen wonen en wilde haar een vibrator cadeau doen. Verder werden verschillende seksueel getinte gesprekken gevoerd en liet hij haar ontuchtige handelingen uitvoeren. Hij werd aangehouden nadat er aangifte was gedaan door het meisje en haar moeder. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat V. een bekennende verklaring heeft afgelegd.

V. is geboren in El Salvador, maar kwam in 2000 en in 2004 voor Nederland uit op de Olympische Spelen. Zijn beste resultaat was een zevende plaats. Voor de Spelen van 2008 in Peking wist hij zich niet te kwalificeren, waarna hij besloot zijn carrière te beëindigen. Ook heeft hij tien deelnames aan de wereldkampioenschappen turnen op zijn naam staan.

Tijdens zijn actieve sportloopbaan was V. in dienst van de politie, waar hij onderdeel was van de topsportselectie van de politie. Hij gaf daar integrale basisvaardigheidstrainingen.