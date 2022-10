Extra opvang asielzoekers in oude gevangenis krijgt steun in politiek

Na een eerste politieke ronde over de vraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om één, liefst twee jaar langer te mogen blijven in de oude gevangenis én 130 mensen meer te mogen huisvesten, is wel duidelijk dat een meerderheid van de partijen daar positief tegenover staat. Tijdens de commissievergadering maandagavond bleken alleen PVV en FvD tegen.

Debat

Of het twee jaar worden, dat is nog wel de vraag. Zo vraagt de VVD, de grootste partij in de gemeenteraad, of het niet beter is om eerst één jaar verlenging af te spreken met het COA en daarna weer te evalueren.

Maandag gaat de gemeenteraad in debat over de opvangvraag van het COA. Het is overigens aan het stadsbestuur om een beslissing te nemen, maar dat wil ook graag de Zoetermeerders en de politiek daar over horen. Het college staat in principe positief tegenover de vraag van het COA en is bereid 130 noodopvangplekken bovenop de al bestaande opvang van vijfhonderd vluchtelingen in de gevangenis aan de Rokkeveenseweg toe te staan.