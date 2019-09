Familie in jaar tijd twee keer bruut beroofd

Als Patrick Diazoni (46) vanochtend rond 07.00 uur naar zijn bedrijfsbusje loopt om aan het werk te gaan, merkt hij al snel dat er iets niet klopt. De achterruiten van de bus die aan de Lenastroom in de wijk Oosterheem staat, liggen eruit. Na een inventarisatie blijkt een flink aantal stukken gereedschap te zijn gestolen. Zuur, maar vooral omdat de familie Diazoni vorig jaar ook al slachtoffer was van een inbraak.



Terwijl de moeder van Patrick Diazoni in een verzorgingstehuis overleed aan de gevolgen van longkanker, bleken inbrekers ondertussen haar huis aan de Abrikozengaarde in Zoetermeer leeg te roven. De emotionele impact was groot. Onder meer spullen die Patrick Diazoni nog aan de kleinkinderen wilde geven, waren weg. ,,We zijn net een beetje bekomen van de inbraak bij mijn moeder en bezig om weer gewoon door te gaan met ons leven. Dan maak je dit weer mee. Het is bovendien al de tweede keer in zes jaar tijd dat er is ingebroken in een van mijn bedrijfsbusjes. Na die inbraak heb ik een alarm laten installeren, maar dat heeft dus niet helemaal geholpen”, vertelt Diazoni.