Familie vermiste Fabiënne (22) krijgt vreemd bericht: ‘Je ziet me snel’, maar wie stuurde dat?

Column The Voice of Holland? De Viezerik of Holland zal je bedoelen!

The Voice of Holland? De Viezerik of Holland zal je bedoelen!’ Ook op het terras van koffiehuis De Koning is de rel rond de talentenjacht het nieuws van de dag. Samantha is het meest digitaal van ons allemaal en schuimt de juicechannels af. Al heeft ze eerst aan de rest uit moeten leggen wat dat zijn. ‘Juice is sap. Sappige roddels. Alles over tv-sterren, artiesten en influencers wordt op internet gelekt.’

17 januari