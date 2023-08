Familieleden beledigen hulpverleners en blokkeren ambulance die patiënt naar ziekenhuis wil brengen

Bekroond evenement Mediter­raans Moordrecht sluit af met bric-à-brac en straatthea­ter

In Moordrecht wordt op 25 en 26 augustus de culturele manifestatie Mediterraans Moordrecht afgesloten. Twee maanden lang was de oude dorpskern al versierd met bloemen en Italiaanse waslijnen. In het laatste weekend van augustus zijn er voor het laatst activiteiten in Zuid-Europese sferen.