Famke Louise gewond van podium nadat ze een wijnglas tegen haar hoofd krijgt

Nog geen vijf minuten duurde zaterdag het optreden van Famke Louise in café Clooney aan het Zoetermeerse Stadhuisplein. Daarna vloog er een plastic wijnglas richting de ster, die hard op haar hoofd werd geraakt. Volgens een bezoeker liep de zangeres daarna met opgestoken middelvinger boos van het podium. Op een een filmpje dat Famke Louise daarna als Instagram story plaatste, was te zien dat ze een dikke bult op haar rechter slaap aan het incident overhield.



De drankjes in Clooney worden al geserveerd in plastic glazen om gevaarlijke situaties voor te zijn. Blijkbaar had het plastic glas voldoende snelheid om de zangeres toch keihard te raken.