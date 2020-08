Fase 2 van kracht: hoogste risico op natuurbranden

Zwemwater Noord Aa blijkt na controle veilig voor zwemmers

11 augustus Wie deze bloedhete dagen op zoek is naar verkoeling, kan met een gerust hart een duik in de Noord Aa nemen. Eerder dit jaar werd een waarschuwing voor de aanwezigheid van blauwalg in delen van de recreatieplas afgegeven. Volgens zwemwater.nl bleek na een controle vorige week het water in orde.