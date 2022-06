Fastfoodketen met ‘hartaanval-burgers’ opent in stadhuis: ‘Dit moet je niet stimuleren’

Een fastfoodketen in het gemeentehuis. Dat is op zich al vreemd genoeg. Maar dan ook nog in de stad die in de regio ‘kampioen overgewicht’ is. Meer dan de helft van alle volwassenen (51,9 procent) in Zoetermeer kampt met overgewicht. Meer dan mensen uit Den Haag, Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp, waar in totaal het gemiddelde 46,9 procent is, blijkt uit de Gezondheidsmeter 2020 van de GGD Haaglanden. Bij 15,5 procent is zelf sprake van ernstig overgewicht, ook het hoogste in de regio. Die cijfers weerhielden de gemeente Zoetermeer er echter niet van om de komst van Fat Phill’s in het eigen gemeentehuis toe te staan. ,,Dat is heel vreemd”, vindt Jordy Boerboom, fractievoorzitter van GroenLinks.