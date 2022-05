Feestje op zich: gratis voorproefje van grootste Zoetermeerse reggaefestival

Rastaplas on the move op 11 juni is een gratis voorproefje van het grote tweedaagse reggaefestival Rastaplas op 15 en 16 juli aan de Noord Aa in Zoetermeer. Organisator een reggaeliefhebber Jev Everhard, alias dj Riddim Jev, is dolblij dat na twee jaar uitstel door corona de zeventiende editie van Rastaplas eindelijk doorgaat. Volgens Everhard is Rastaplas sowieso het goedkoopste tweedaagse reggaefestival in Europa.