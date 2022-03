Felle brand in woning Zoetermeer: ‘Er waren veel vlammen te zien, bewoners raakten in paniek’

Van wieg tot graf Papieren had hij niet, talent wel: Hans werd daarmee de rots in de branding voor Delftse daklozen

Hij had niet de papieren, maar wel het talent om mensen te helpen. Een Delftse non had daar oog voor en gaf hem een baan in kindertehuis Maria van Jesse. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Hans Sekreve (22 april 1947 – 11 februari 2022)

16 maart