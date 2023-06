7 x Festivals in de maand juli in de omgeving van Zoetermeer

Ergernis over asociaal geparkeer­de pick-ups neemt toe: ‘Laat ze meer betalen voor parkeren’

Het is al jarenlang een grote ergernis in woonwijken: grote Amerikaanse pick-ups of busjes die asociaal op de stoep geparkeerd staan of meerdere parkeerplekken in beslag nemen. Bewoners die dit melden, klagen dat er nauwelijks op wordt gehandhaafd. Het Haagse raadslid Peter Mekens is er helemaal klaar mee: ,,Laat ze maar meer betalen.’’