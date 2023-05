Fietser gewond na botsing met bedrijfsbus op Rokkeveenseweg

reageer Moet de dokter 24/7 voor je klaarstaan bij een ‘noodgeval’, of moeten we ‘zere knie’ zélf oplossen?

Bel niet in het weekend of 's avonds laat voor elk wissewasje de huisartsenpost. En denk al zéker niet dat je als patiënt exact weet wat er aan de hand is, maar vertrouw op het oordeel van de huisarts. Die oproep deed huisarts Robert-Jan van Rijn.