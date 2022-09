Fietser komt door onbekende oorzaak hard ten val en moet met spoed naar het ziekenhuis

Minister Hoekstra: ‘Ook met andere landen op het wereldto­neel is het niet allemaal koek en ei’

Volgens Wopke Hoekstra zijn Oekraïners ervan overtuigd dat ze de oorlog gaan winnen. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een bezoek aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Hoekstra vertelde mbo-studenten van de opleiding Orde en Veiligheid onder meer over zijn recente bezoek aan het land. ,,In Kiev zag ik meteen de grote verschillen.”

6 september