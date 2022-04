Fietssnelweg stopt nu bij liftknopje, maar daar komt snel verandering in

Zoals Joke van den Bos (66) en haar man Ad (68) bijvoorbeeld, die vanuit Moordrecht een zonnige fietstocht via Rottemeren en Zoetermeer maken. De zestigers komen aangefietst uit de richting Bergschenhoek en moeten stoppen bij het in 2019 geopende station Lansingerland-Zoetermeer. De route gaat namelijk verder op het brugdek van het station over de A12 en het spoor Den Haag- Gouda. En dat ligt zeker acht meter boven het maaiveld.