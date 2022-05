Fietsster raakt gewond na aanrijding met andere tweewieler: man aanhouden omdat hij dronken is

Commentaar Geen Tuilerieën aan het Spui

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Terwijl er in Den Haag geen geld meer is voor het rechtzetten van kapotgereden paaltjes en verkeersborden, moet er 35 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het sfeervoller maken van het Spui.

1 mei