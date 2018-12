Fikkie in een kerstpakje: kerstartikelen voor dieren vliegen over toonbank

Een 'ho-ho-ho'-halsband, kerstballen gevuld met kattensnoepjes, met kokos 'besneeuwde' huisjes voor snoepende cavia's, adventkalenders voor konijnen of een speciale outfit voor viervoeters; baasjes van huisdieren kunnen zich dit jaar volop uitleven tijdens de feestdagen.



Patricia Tjepkema, eigenaresse van 't Dierenparadijs in de Dorpsstraat, heeft dit jaar een enorm assortiment kerstartikelen voor huisdieren ingeslagen. En dat loopt behoorlijk goed. ,,De groothandels bieden steeds meer aan, dus er is veel keus. We hebben net als vorig jaar een vijf meter lange stelling gevuld, maar nu ook nog een extra kraam erbij geplaatst", vertelt ze.



Een paar weken geleden waren vooral de kerstoutfits voor huisdieren erg gewild en vloog het ene na het andere pakje over de toonbank. ,,Ik merk dat mensen dat erg leuk vinden voor een kerstfoto en die bijvoorbeeld als kerstkaart versturen. Denk aan leuke strikjes of een rendiergewei voor op het hoofd van een hond." De laatste jaren ziet Tjepkema dat er steeds meer aan kerst wordt gedaan in Nederland en dat heeft ook invloed op de dierenwinkels. ,,Er zijn veel meer kerstmarkten te bezoeken dan een paar jaar geleden. Datzelfde geldt eigenlijk voor de accessoires. Doordat huisdieren steeds meer als lid van het gezin worden beschouwd, zorgt dat ervoor dat aardig wat mensen graag iets voor hun kat, knaagdier, vogel of hond willen kopen met de feestdagen. Naast Kerstmis, wordt er met Valentijn en Halloween ook van alles in huis gehaald voor de dieren", aldus Tjepkema.