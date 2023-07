Flamingo neemt een bad tussen Zoetermeer en Den Haag

Jongen (15) geweldda­dig beroofd door vijf jongeren tijdens festival

Een 15-jarige jongen uit Den Haag is zondag met geweld beroofd van zijn spullen op een festival in Zoetermeer. Hij werd door een groep gedwongen om mee te lopen, waarna hij werd geslagen en bedreigd. De politie hield even later vijf jongeren aan tussen de 16 en 22 jaar oud.