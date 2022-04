Flinke botsing op Zuidweg tussen twee auto’s, drie personen raken gewond

Update Lichaam van overleden persoon aangetrof­fen in sloot in Benthuizen

In de Noordpolder in Benthuizen is woensdagmiddag in een sloot een lijk gevonden. De politie heeft het gebied afgezet. Uit onderzoek is gebleken dat het om een noodlottig ongeval gaat. Er is geen misdrijf gepleegd.

21 april