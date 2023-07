Flinke schade: boom valt door harde wind bovenop busje

indebuurt.nl Buitenkij­ken in de tuin van Donate: 'Het tweede­hands­kunst­gras komt uit de Arena'

Donate den Hertog is trots op haar zonnige achtertuin, boordevol bloeiende geraniums, hortensia’s, varens en onkruidsoorten. We mochten een kijkje komen nemen bij haar thuis in de Leyens: “De tuinplanten geef ik geen water. Als ze dood gaan, is het niet anders.”