Flits! Zoveel flitsboetes werden er vorig jaar uitgedeeld in Zoetermeer

Column Een lach en een traan in het Adrium

Burgemeester Jan van Zanen is een levensgevaarlijke man. Althans, voor een cabaretier. Hij is onweerstaanbaar charmant en nog geestig ook. Spreken na ‘Jan van de gemeente’ is dan ook een hachelijke onderneming. De kans is levensgroot dat hij grappiger uit de hoek komt dan jij. Overigens had ook voormalig burgemeester Wim Deetman hier een handje van.