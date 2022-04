Floriade een bodemloze put? Na dertig jaar profiteert deze stad er nog steeds van

Dure Tijd Goedkoop ‘shoppen’ doe je in dit voedselbos bij Zoetermeer en Den Haag!

Als de dure tijd aanhoudt, is het mogelijk om goedkoop te ‘shoppen’ in Voedselbos Geuzegroen. Nu is het zelfs nog gratis, alleen staan er op dit moment maar weinig eetbare bomen en planten in de Nieuwe Driemanspolder.

13 april