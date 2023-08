indebuurt.nl Met z'n allen op de weg of meer/minder toiletten; de gemeente hoort graag hoe jij het centrum ziet

Wij Hagenaars kunnen over het algemeen lekker zeiken op van alles en nog wat. Vooral het verkeer of de troep in de binnenstad zijn onderwerpen waar we met z’n allen lekker op los gaan. Gelukkig kun je nu wat doen met al die kritiek. De gemeente Den Haag wil namelijk weten wat Hagenaars vinden van het gebied rond ‘het Hof’.