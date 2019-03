Forse werkstraf voor kinderpornobezitter: ‘op één filmpje was zelfs te zien hoe een jongetje seks had met een hond’

Een 26-jarige Zoetermeerder is vandaag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens het verzamelen van duizenden kinderpornobestanden van voornamelijk jongetjes. Op één van de filmpjes die agenten wisten te onderscheppen, was zelfs te zien hoe een kind seks had met een hond.

Vanaf eind 2011 downloadde de 26-jarige man die nog bij zijn ouders woont, vijf jaar lang grote hoeveelheden kinderporno vanaf het zogenoemde Dark Net. De locatie van gebruikers van het Dark Net, dat alleen toegankelijk is met speciale software, is niet traceerbaar voor onder meer politie en justitie.

Toch liep de Zoetermeerder in de val bij zowel Duitse als Zwitserse undercoveragenten, die van hem via bepaalde uitwisselwebsites plaatjes en filmpjes met kinderporno ontvingen. Daarop waren veelal jongetjes te zien. Op een van de filmpjes was zelfs een scene te zien waarop een jongetje seks had met een hond. De politie nam de computers van de verdachte in november 2016 in beslag.

Eigenlijk al genezen

De rechter verplichte de 26-jarige man uit Zoetermeer vandaag ook om een daderbehandeling bij de Haagse forensische kliniek De Waag aan te gaan. Aan die zogenaamde zedendadertherapie is de 26-jarige man al in 2016 op vrijwillige basis begonnen. Volgens de Zoetermeerder is hij eigenlijk al genezen. ,, Door mijn behandeling heb ik dit achter me gelaten”, vertelde de man tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste toen naast de verplichte zedendaderbehandeling zeven maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 150 uur. Het OM wil eigenlijk dat er altijd een celstraf wordt opgelegd in kinderpornozaken, omdat dat is vastgelegd in bepaalde richtlijnen. Maar de rechters maakten een ander keuze: ze legden uiteindelijk geen celstraf op maar wél een aanzienlijk langere werkstraf dan was geëist.