Fotograaf Lex van Lieshout schiet achtergrondplaatjes voor de pers:'Elke foto is een breinbreker'

Eurobiljetten aan de waslijn, een schap in de supermarkt, een tandenborstel of stopcontact. Het zijn afbeeldingen die je vaak in kranten ziet. Maar wat niemand weet: de kans is erg groot dat ze in Zoetermeer zijn gemaakt. Namelijk door Lex van Lieshout.