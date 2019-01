Foute rechercheur Ricardus V. moet twee jaar de cel in

De rechter rekende het V. aan dat hij het vertrouwen van de politie heeft geschonden. Daarmee bracht hij ook schade toe aan het imago. ,,Een onderzoek is stukgelopen door zijn handelen‘’, aldus de rechter.

Eerder eiste de officier van justitie al 30 maanden cel tegen hem. De straf is lager dan geëist. Ook een van de vismaatjes en medeverdachten met wie V. in het complot zat, hoorden een lagere straf. Tegen hen was er respectievelijk 24 maanden en 16 maanden geëist. Ze moeten uiteindelijk respectievelijk 20 maanden en 16 maanden de gevangenis in.

Mol

V. werkte achttien jaar lang bij de politie en was recherchecoördinator. Hij maakte zelf melding dat er een mol binnen het politiebureau in Zoetermeer actief moest zijn. Daardoor kwam de zaak aan het rollen.

In 2017 liep hij in een val van de politie. Die had een nep proces-verbaal opgesteld waarin de naam werd genoemd van Melvin, de vismaat van Ricardus V. Toen Ricardus in het systeem naar dat proces-verbaal zocht, wist de politie wie hun mol was.

V. heeft naar eigen zeggen nooit geld voor de informatie ontvangen, maar daar gelooft het Openbaar Ministerie helemaal niets van.

De advocaat van V. overlegt met oud-rechercheur of zij in hoger beroep gaan. Hij acht het niet uitgesloten. Een van de advocaten van de medeverdachten vindt de straf ‘disproportioneel’ en gaat zeker in hoger beroep.