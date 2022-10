Fris groen rond container schrikt afvaldumpers niet af

Technische Dienst In deze box zie je direct hoe het staat met de kwaliteit, groei en ziektes van gewassen

Het verzamelen van belangrijke data en daar je voordeel mee doen is voor elk bedrijf prettig, maar zeker in de tuinbouw cruciaal. Om het allemaal wat makkelijker te maken is er een speciale box gemaakt waarmee het handmatig monitoren van gewassen verleden tijd is en krijgen glastuinbouwers belangrijke informatie over kwaliteit, groei en ziektes per druk op de knop.

